Di Maio: Tav e Olimpiadi sono il solito partito del cemento

ROMA, 25 GIU – “Ci risiamo. Tutto il sistema contro il Movimento. È sempre stato così ed è ancora oggi così. Tra Tav e Olimpiadi le strumentalizzazioni si sprecano. Pensano di farci paura. Sbagliano”.

Lo scrive su Facebook il leader M5s Luigi Di Maio. “Tav e Olimpiadi hanno un elemento in comune fondamentale: il solito partito del cemento che non vede l’ora di mettere le mani sul nostro territorio. Come sempre siamo il loro grande nemico e ne andiamo fieri. Dei palazzinari che usano i loro giornali per farci la guerra non ce ne frega nulla”. ansa

Al post di Di Maio, uno dei primi commenti è arrivato proprio dal profilo personale di Di Battista che ha scritto “Concordo al 100%!”