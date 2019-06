I Renzi chiedono 500mila euro di risarcimento a ‘Dagospia’

“Agnese e Matteo Renzi hanno dato incarico all’avvocato Lorenzo Pellegrini di agire in giudizio civile contro Roberto D’Agostino e il sito Dagospia per le foto e le notizie rilanciate dal sito dal giugno 2014 al giugno 2019. I coniugi Renzi hanno avanzato una richiesta di risarcimento danno per 500.000 euro”.

Lo rende noto l’Ufficio stampa di Matteo Renzi.