Roma: scippata senatrice Nunzia Catalfo (M5s)

Condividi

E’ stata scippata all’uscita dal ristorante. Vittima Nunzia Catalfo, senatrice del MoVimento 5 Stelle. Il furto poco dopo le 23:00 di mercoledì 12 giugno in via dei Genovesi, a Trastevere. A prendere di mira la portavoce a Palazzo Madama due borseggiatori a bordo di uno scooter.

In particolare la senatrice M5s è stata derubata della borsa contenente il suo telefono cellulare, circa 200 euro ed il cartellino del Senato. Allertate le forze dell’ordine sul posto è intervenuta la polizia di Stato.

Secondo quanto riferito agli agenti da Nunzia Catalfo gli scippatori erano in due, con i volti coperti dai caschi, e dopo averla scippata della borsa sono fuggiti a bordo di uno scooter di colore nero in via Ettore Rolli. Sul caso indaga la Polizia.

www.romatoday.it