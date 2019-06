Palpeggia poliziotta, subito liberato. Tenta due rapine armato di spranga

”Finlandese” palpeggia poliziotta a Reggio Emilia: il migrante di origini ghanesi e cittadino finlandese Darko Koku Asare Lauri è stato subito rilasciato dal giudice dopo l’arresto perché il fatto, a suo avviso, «era di lieve entità».

Ma non è finita qui, come riporta Gazzetta di Reggio: il 28enne successivamente ha tentato due rapine alla stazione di Reggio Emilia aggredendo e minacciando due donne armato di una mazza di ferro. Un episodio che sta suscitando scalpore sui social network soprattutto per la decisione del giudice, che ha optato per il rilascio del finlandese nonostante l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una poliziotta della Polfer. Dopo aver tentato le due rapine, sul posto sono giunte diverse pattuglie della polizia che hanno fermato e ammanettato il 28enne in evidente stato di agitazione.