Infrazione UE, procedura infame. Ora redde rationem contro traditori e tirannia

LA MALAFEDE DELLA UE NELLA SUA PROCEDURA PIU’ INFAME

REDDE RATIONEM DEL PARLAMENTO CONTRO TRADITORI E TIRANNIDE

La procedura di infrazione avviata dalla letterina UE contro lo Stato italiano è un’azione gravissima perché di carattere moralmente violento, eversivo e ingiustificato. Nessuno può permettersi di infliggere questa mera violenza morale ed economica contro la Repubblica italiana manipolando carte e numeri. Trattasi, infatti, di un atto di prevaricazione solo apparentemente legale, poiché scatenato da un’unione di interessi esteri avversi a quelli dell’Italia e degli italiani.

Io sono stanco di vedere italiani in lacrime suicidarsi o finire in mezzo alla strada o in una clinica per la disperazione di una vita distrutta da un cappio comunitario ingiusto, e perciò i miei occhi hanno tanta sete di vedere lacrime e sangue di tutti quei traditori della Patria che hanno consentito il perpetrarsi dell’abuso in nome di un’Unione Europea sporca di malafede e arroganza.

Io, oggi, voglio vedere ‘scorrere’ le lacrime di tutti quei magistrati corrotti che hanno destabilizzato il Governo della Repubblica dal 1992 e hanno protetto i criminali della UE e dell’Alta finanza.

Voglio le lacrime di quei deputati di sinistra al soldo delle banche estere, unitamente agli imprenditori ed editori a guanti di velluto, sodali ai banchieri dediti al ladrocinio tecnocratico, che voglio vedere perseguiti o perseguitati, poco mi importa, da una severa applicazione della Legge che quanto prima li spogli di ogni ruberia da loro realizzata con la copertura della UE e di un Sistema Finanziario BCE usuraio.

E soprattutto voglio nuotare tra le lacrime e il sangue di certi senatori di nomina Presidenziale, dei banchieri centrali e di tutti i Presidente della Repubblica traditori della Costituzione, coinvolti e responsabili di colpi mano e di Stato contro la Democrazia, nonché di una sequela di attentati al carattere Libero e Democratico della Repubblica italiana, la cui sovranità non può essere messa in discussione e pregiudizio da nessun trattato internazionale.

Il sangue lo voglio vedere scorrere nel senso di un’applicazione della Legge in senso letterale pesante, e non mi importa se in carcere dovessero finirci illustri personaggi come Giorgio Napolitano, Mario Monti, Maria Elsa Fornero o Sergio Mattarella, se costoro avessero effettivamente realizzato, come secondo me hanno realizzato, un colpo di Stato e/o colpi di mano a danno della insindacabile Sovranità della Repubblica, proteggendo a latere un ladrocinio multimiliardario attuato dalle Banche che hanno sfasciato il ceto medio italiano. Stabilire tutto ciò compete al Nostro Sovrano, cioè al Parlamento e non certo alla corrotta e sempre più depravata Magistratura i cui vertici si sono palesati con grande squallore.

Accanto alla istituita Commissione Banche, bisogna istituire un’apposita Commissione Parlamentare forte di tutti i poteri di una Super Procura a difesa della Sovranità dello Stato italiano dalle ingerenze straniere e dei traditori della Patria, conferendo ad essa il potere di maneggio della Polizia e della Guardia di Finanza ai fini di accertare ed arrestare i livelli di prevaricazione della sovranità statale perpetrati dall’illecito europeismo. A chi mi obietterà il pericolo di uno Stato di polizia, io obietto la situazione di homo, homini lupus che si è creata con la distruzione dell’ordine e del rispetto di uno Stato che non protegge più il benessere psicofisico e le sostanze degli italiani, oggi alla mercé di una Commissione di poteri stranieri di afflato tirannico.

La lettera a firma Moscovici e lo sproloquio di Draghi e Tria sui Minibot, quindi, sono un’occasione per tirare fuori il coltello e metterli tra i denti prima di scagliarsi contro i nemici della Repubblica e della Democrazia allo scopo di annientarli. La lettera di Moscovici e le ‘castronerie’ sui Minibot hanno trovato i soliti estimatori qui in Italia, sempre pronti a fare strame del Diritto, della Costituzione e degli interessi del Popolo italiano, e anche costoro dovrebbero iniziare a fare i conti con una volontà generale di violenta repulisti e punizione di tutti i traditori della Patria, che molti tra loro hanno saputo costituire.

All’attacco della letterina della UE non occorrerebbe più nemmeno rispondere impegnandosi troppo sul piano tecnico, e quello che occorre è defenestrare con le cattive tutti quei gangli dello Stato che sono deviati da un europeismo malato e da una globalizzazione depravata, stabilendo in primis, che tutti i signori che non accettano l’indirizzo politico della Nazione tanto da avversarlo in una dimensione estera, non vanno solo contro la Maggioranza politica, ma contro lo Stato. La differenza è sostanziale e nessuno può andare contro lo Stato senza aspettarsi che lo Stato possa andargli contro. Qualsiasi europeismo fuori dai confini nazionali, qualora complottasse contro l’indirizzo politico legittimo della Nazione, è pura eversione e perciò deve essere perseguito con estrema violenza dallo Stato italiano.

L’indirizzo politico della Nazione fuori dallo Stato italiano è Sacro, e il raccordo tra piattaforma del Parlamento e Governo, in Europa non si può e non si deve discutere, nemmeno dall’opposizione, che fuori dalla Nazione, se agisse come in Italia sarebbe opposizione alla Nazione.

L’offerta di far capeggiare il Consiglio Europeo a Enrico Letta, cioè ad un’espressione triste e inutile della minoranza, è un’offesa alla Repubblica e alla Democrazia italiana, non solo alla Maggioranza Parlamentare. Guardia di Finanza e Polizia dovrebbero mettere sotto controllo telefoni, TV, PC e tutte le attiguità di Enrico Letta, perché è in atto dall’Estero un complotto contro la Repubblica usando proprio Enrico Letta come pupazzo, il quale sembra essersi prestato in tal sordido senso. Un tale atteggiamento ambiguo non è europeismo ma è volontà di potenza antinazionale e antidemocratica di natura evidentemente illegale, e perciò se così fosse, il concetto che dall’estero fanno la formazione italiana stabilendo chi gioca in maglia azzurra, deve essere schiacciato ricorrendo agli strumenti di monopolio assoluto della violenza legittima che competono solo allo Stato e alla sua forza, nel chiuso dello spogliatoio.

Democrazia non significa che si possa agire per svuotare la stessa Democrazia e tradire la Nazione, perché se qualcuno si permettesse di farlo seriamente, così come ha fatto e tuttora fa l’UE e un certo europeismo radical chic, questo qualcuno deve essere sfondato dai guai. Qui si tratta di tutelare prima di tutto la Repubblica, la Costituzione e l’esercizio della Sovranità Democratica in base ai dettati della nostra Carta che non ha un valore relativo ma assoluto, tanto che essa non può ritenersi sottomessa a nessun Trattato o Autorità internazionale. Questo non è il Sovranismo, ma lo Stato Democratico che non è un’opzione né un’opinione, come i Media cercano di dare ad intendere, bensì la forza della Legge che proprio la Costituzione non consente di mettere in discussione.

Io contesto, quindi, qualsiasi interpretazione giuridica che termini concludendo una gerarchia delle fonti del diritto al cui apice non ci sia la nostra Costituzione e il diritto del Popolo italiano di autodeterminarsi esercitando la sovranità in base alla Costituzione e non in base alle trattazioni comunitarie. La Carta del 1948 è chiarissima e io sono disponibile finanche a piantare un coltello in pancia a qualsiasi straniero che la voglia stracciare per sottomettere me stesso e il popolo italiano a giochi di potere non democratico, cosa che potrebbe accadere solo se lo Stato fosse svilito, svuotato, relativizzato…Per questo lo Stato italiano, così come la forma democratica, non si può discutere in alcun modo !

E’ bene chiarire questo concetto.

Chiunque agisse in senso contrario allo Stato italiano e alla sua Democrazia, ancorché slanciato da ideali cosmopoliti, o di europeismo spinto o di globalizzazione basata su astratti valori universali, deve essere schiacciato come un qualsiasi animale selvatico in tangenziale soccombe al passaggio inesorabile di un tir, ovviamente qualora codesto europeismo, cosmopolita e globale, assuma, così come ha già assunto troppe volte, un carattere illegale, eversivo, illiberale, prevaricante e totalmente non democratico. Ogni riferimento ai beceri giornalisti del Mainstream, ai magistrati corrotti del CSM, agli esponenti del PD o dei partiti radical chic al soldo estero, o agli ultimi presidenti della Repubblica, è da intendersi come puramente voluto.

La malafede dell’UE e degli Unioneuropeisti di sinistra a scapito della nostra Repubblica, si coglie appieno considerando l’enorme truffa sul Debito Pubblico tuttora in atto . Fate attenzione perché vi spiegherò nel dettaglio perché la bandiera UE sia un simbolo truffaldino madido di sangue, volto alla distruzione della Repubblica, della Democrazia, dello Stato e quindi del Popolo italiano.

La procedura della lettera UE per DEBITO PUBBLICO ECCESSIVO è totalmente insensata perché il debito pubblico italiano non è troppo alto. Chi afferma il contrario mente sapendo di mentire, oppure è un pappagallo ignorante. Trattasi, infatti, di una bugia così grande che risulta pure difficile da smentire, perché propalata dai Media Mainstream riuniti in liturgiche preghiere quotidiane. Questo abuso è determinato dal fatto che a parlare di economia siano migliaia e migliaia di ‘parrocchiani’ della UE stolti ed ignoranti, che di economia e contabilità nazionale non capiscono un emerito niente.

I circa 2.360 MLD (132% del PIL circa) dichiarati ufficialmente sono un Debito pubblico di valore lordo nel senso dei criteri contabili adottati dalla Bank of England, che ha fatto scuola negli ultimi secoli quando si parla di queste cose, cioè di soppesare il Debito pubblico Netto. Il nostro debito ufficiale è un valore artatamente ingigantito al fine unico di giustificare il ricorso ai derivati e al computo del rischio di ridenominazione dei valori prospettici dei BTP, e quindi un prelievo di ricchezza reale e capacità produttiva agli italiani. Questo abuso si è attuato lungo due direttrici: tramite un dilatamento della spesa interessi nazionale, attuata con speculazione sui BTP sul mercato secondario, manovre coperte dalle due Banche Centrali, e tramite una stretta monetaria del credito alle PMI e ai cittadini che ha mandato in necrosi sani tessuti economici italiani per poterli indebolire e così dare in pasto ai lupi delle foreste della MittelEuropa. La speculazione sui BTP, di cui vi dirò meglio nel seguito, è avvenuta con la copertura di Draghi e Visco nonché di alcuni dirigenti del MEF, i quali avrebbero agito in associazione tra loro, a mio giudizio, commettendo una sequela di ipotesi di reati di cui il Parlamento deve occuparsi avocando tutti i poteri di una Super Procura della Repubblica.

Se Draghi, Visco o qualche dirigente del MEF intendessero querelarmi per quello che ho scritto e mi accingo a scrivere, ne sarei veramente lieto, potendo così meglio dettagliare a beneficio di qualsiasi parlamentare o magistrato, le pesanti accuse che a loro qui rivolgo, e di cui fornisco nel seguito solo alcuni sprazzi.

Il soffocamento monetario patito dall’economia italiana in questi ultimi anni è stato attuato nel senso di accorciare il respiro della liquidità al fine ultimo di favorire interessi politici e privati di matrice straniera. In questo alveo concettuale, così come è stato per l’immigrazione clandestina la cui dimensione criminale e speculativa è stata di più immediata comprensione per tutti gli italiani, in Italia si sono tollerati i compimenti di innumerevoli reati finanziari direttamente connessi al detrimento dei Conti Nazionali e della Personalità dello Stato.

Anche molti giornalisti, che hanno propalato allarmismi e notizie false, hanno commesso reati molto gravi come ad esempio l’aggiotaggio, e per questo mi auguro che molti di loro siano chiamati a rispondere in Parlamento del loro operato criminale. Propalare informazioni false sui conti nazionali, ha causato lo spread facendo così guadagnare miliardi e miliardi di euro a banche e fondi, e concorrendo ad attentare alla personalità dello Stato, tanto che nessuno ha mai saputo né può spiegare il carattere legale delle dimissioni dell’ultimo governo Berlusconi, avvenute in maniera chiaramente illegale, e perciò profilando un carattere eversivo di tutti i governi europeisti targati PD succedutisi.

Considerate bene quello che scrivo di seguito e rimarrete sbalorditi dalla portata della bugia raccontataci sul debito pubblico.

L’Ammontare di circa 2.360 MLD di debito pubblico quantificato più o meno ufficialmente a circa il 132% del PIL, per il quale siamo stati taglieggiati anche con punte annue di oltre 80 miliardi in spesa per interessi negli ultimi anni, in realtà deve essere ridotto in maniera significativa. Prima di tutto bisogna ridurlo di circa 700 miliardi di euro che corrispondono all’ammontare detenuto in BTP dalla Banca d’Italia e dalla Banca Centrale Europea. Questi 700 miliardi in BTP sono sul mercato primario e sono dei titoli che sono stati comprati da soldi fittizi delle due banche centrali, cioè soldi prodotti con un click informatico in forza del potere di conio conferito alla BCE dallo Stato italiano. L’ammontare di questi titoli posti come debito è quindi un artificio contabile di macroeconomia, ma non un debito reale che deve essere ripagato, perché i debiti che si devono pagare sono quelli per i quali si sono scambiati valori patrimoniali di ricchezza reale, mentre per questi 700 miliardi nessuno ha mai prestato allo Stato una ricchezza reale a cui avrebbe diritto di restituzione. Il debito pubblico italiano, quindi, non ammonta a circa 2.360 MLD ma a circa 1650 MLD, cioè più o meno intorno al 100 per cento del Pil e non intorno al 130%. Ma in realtà il Debito pubblico italiano è ancora sensibilmente inferiore rispetto al 100% del PIL, ed è sicuramente ben al di sotto all’80% del PIL.

A differenza dei calcoli degli altri debiti nazionali e del debito pubblico tedesco in particolare, per una ragione inspiegata e inspiegabile, il nostro debito pubblica conteggia circa 300 miliardi di depositi della Cassa Depositi e Prestiti (le Poste), mentre la Germania non conteggia nel suo debito i depositi al KFW pari a oltre 500 MLD (equivalente delle nostra Cassa Depositi e Prestiti), e questa stortura oltre a costituire un’iniquità contabile assurda, rappresenta un’enorme vulnus alla logica contabile senza alcun senso e ragione. Perché sono conteggiati nel debito pubblico questi 300 MLD se non per ingigantire un problema fittizio che però, poi, con zozze manovre di finanza diventa reale come vi spiegherò nel seguito? Quale cittadino italiano che ha un deposito in Posta riceve il 4 o il 3 percento annuo di interessi contribuendo a creare problemi di sostenibilità del debito allo Stato? Nessuno, quindi quale problema di equilibrio dei conti ai fini di Maastricht hanno i depositi in Posta? Nessuno. Questi depositi sono gestiti con massima prudenza ed essendo in equilibrio mezzi/impieghi, non sono un problema finanziario in nessun senso, e perciò devono essere defalcati dall’ammontare del Debito pubblico nazionale così come fanno i tedeschi e tutti gli altri. Con questa semplice correzione ineccepibile il debito pubblico italiano, venendo defalcato di poco più di altri 300 MLD, sarebbe intorno ai 1.350 MLD, ben al di sotto dell’80 per cento del PIL.

Ma ora andiamo a vedere questi 1.350 MLD di euro che problemi di sostenibilità finanziaria creano, perché sto per darvi in pasto ulteriori osservazioni che vi faranno venire un fegato amaro e una ferocia verso il sistema UE, anche se non aveste particolari sensibilità patriottiche. L’abuso ai danni dell’Italia è stato ed è veramente enorme.

I 1.350 MLD di titoli di Stato sul mercato secondario (gestito dalle banche private) sono composti per un 30 per cento (circa 400 MLD) da BOT, CCT E CTZ, cioè titoli vocati al piccolo risparmio prevalentemente in possesso di italiani e su cui lo Stato non paga rilevanti somme per spesa interessi, e da uno scarso 70% in BTP (poco sopra 950 MLD) che sono titoli vocati alla speculazione destinati a soggetti finanziari rilevanti, e in gran parte detenuti da soggetti esteri (460 MLD a marzo 2019 ) e poco meno di 500 MLD detenuti da soggetti solo nominalmente italiani, dato ad esempio che, le nostre due principali banche, Unicredit e Intesa S.P., che detengono le maggiori quote di questo debito in BTP, sono comandate da azionisti e gestioni manageriali internazionali poco trasparenti perché esplicate attraverso trust, fondi e intrecci societari complessi.

In conclusione, il problema del debito pubblico italiano che ci impedisce l’abbassamento delle tasse per il rilancio degli investimenti privati e dei consumi, o il rilancio dell’economia con un piano di opere pubbliche di scuola keynesiana, è un problema limitato a meno di 1.000 miliardi di euro di Buoni del Tesoro poliennali detenuti dall’Alta finanza internazionale, e poiché questo stock di debito, peraltro molto inferiore al 60% del PIL, genera la grandissima parte della spesa pubblica per interessi, il conflitto in essere è tra Repubblica italiana e alcune elite protette dai banchieri centrali.

Ad onore del vero tutti gli altri attori del Sistema UE, cioè il Pd, Emma Bonino, il Presidente della Repubblica, i magistrati deviati, i dirigenti del MEF, i giornalisti e finanche i felicissimi studenti in erasmus, sono una massa di utili idioti su cui sfogare un po’ di rabbia per provare subito dopo pietà e compassione. Poverini, trattasi di veri e propri stupidi che non sanno quello di cui parlano.

Tuttavia la loro stupidità ha profilato livelli di speculazione sulla pelle degli italiani da usura, ma il problema non è da rintracciare nei conti pubblici e in ragioni tecniche, ma nella politica. Ragionando a spanne, pagare non meno di 60 o anche 50 miliardi annui in spesa interessi su uno stock di BTP sul mercato secondario inferiore a mille miliardi, a fronte di un’inflazione prossima allo zero e i cui detentori dei BTP sopportano rischi reali zero, poiché in prevalenze hanno comprato con prestiti regalati loro dalle Banche a costi finanziari nulli, sono un gigantesco ladrocinio internazionale attuato con malafede e sprezzo della Democrazia e dei Popoli.

Per capirci meglio, 60 miliardi in spesa interessi annua sono un peso di 1.000 euro medi di sostanze tolte ad ogni italiano dalla bocca, ma soprattutto sono il cappio attraverso cui l’UE impedisce a qualsiasi nostro governo di far ripartire l’Economia e il mondo del lavoro, che si riflette in un PIL stagnante o depresso da oltre due decenni, fenomeno evidentemente comandato in tal specifico senso per il fine di depredarci e sottometterci all’estero. Di questa situazione, se pensiamo che la ricchezza a sistema degli italiani è pari a oltre 4.300 miliardi, siamo un po’ responsabili e fessi tutti noi, perché basterebbe studiare uno strumento finanziario per acquistare i BTP attuando una raccolta diffusa, e la speculazione o non ci sarebbe più, o sarebbe almeno realizzata da economie italiane, quindi sarebbe sicuramente molto meno grave di quella attuale.

In conclusione, il problema non è più da considerarsi finanziario ma di politica, investendo i rapporti tra Repubblica italiana, BCE, Banca d’Italia e Unione Europea, e inerendo questioni di Libertà, Democrazia e Legalità su cui nessuno può chiamarsi fuori e demandare. Questi meno di mille miliardi in BTP sul mercato secondario sono uno strumento di oppressione finanziaria utilizzato sia per desovranizzare la Repubblica, sia per rafforzare il ruolo politico di alcune élite della sordida globalizzazione interessata a spostare risorse dal Mediterraneo a beneficio del settore privato mitteleuropeo, come ha chiarito l’economista Vitor Costancio, n. 2° di BCE in un report della Banca Centrale Europea del 2015.

Il fatto di aver fatto godere soggetti privati esteri con rendite di parecchie decine di miliardi ogni anno per più anni, togliendo migliaia di euro di sostanze dalle bocche affamate degli italiani, è anche l’aspetto meno grave della pesantissima vicenda, perché deprimere scientemente il PIL e l’aver assecondato una serie di scopi politici eversivi chiaramente contrari alla Costituzione, sono aspetti di più difficile comprensione ma che profilano una sequela di delitti contro la Personalità dello Stato e il carattere Libero e Democratico della Repubblica, gravissimi.

Lo stesso argomentare nel senso di favorire l’esercizio del Potere politico da Bruxelles cedendo sovranità della Repubblica, inneggiando a presunte dinamiche punitive di mercato (spread), deve essere percepito dagli italiani in altro modo: esso è un proposito chiaramente criminale che deve essere perseguito con ogni strumento legittimo, anche se molto violento, come il carcere preventivo anche per tutti quei giornalisti che hanno commesso, forse senza rendersene conto, il reato di aggiotaggio, allarme procurato e concorso, se non addirittura associazione, a delinquere contro la Personalità dello Stato.

Come si permettono tutti questi giornalisti, infatti, di diffondere concetti economici senza avere, loro, alcuna preparazione adeguata in tal specifico senso, con ciò procurando allarme, ansie diffuse tra la gente, depressioni psicologiche, e tanto da influenzare indebitamente logiche di mercato multimiliardarie, di cui certuni dall’estero hanno abusato per il fine di soggiogarci e depredarci? Ed ancora, tutti questi giornalisti che diffondono allarme e notizie economiche false, devono sapere che hanno commesso e commettono una serie di reati di attentato alla personalità dello Stato, allo scopo non solo di far arricchire soggetti detentori dei BTP, magari anche loro editori, ma anche di comprimere, se non finanche tentare di sopprimere, il carattere democratico del Governo della Repubblica. Sarebbe importante che il Parlamento lo stabilisse e mettessi paletti per il futuro, istituendo una Commissione di Inchiesta che convochi editori e giornalisti per interrogarli e fare luce, magari piantandogli un occhio di bue dritto in faccia.

In questa ottica la lettera di Moscovici, con la ingiustificata procedure di infrazione per un decimale di uno 0.007 di scostamento, con minaccia di 4 miliardi di mult,a è molto grave perché può essere espressa e concepita solo da chi versa in situazione di evidente malafede. In Italia chiudiamo i bilanci dal 1992 con avanzo primario, cioè da 27 anni spendiamo, consumiamo e investiamo meno delle risorse reali di quelle che effettivamente noi stessi creiamo con il nostro lavoro, con ciò cedendo risorse reali alla speculazione per un ammontare che negli ultimi 27 anni è stato di 3.000 miliardi in spesa interessi, oltre 3 volte il valore totale di debito in BTP sul mercato secondario. Se poi aggiungiamo che siamo da sempre contributori netti della UE, cioè manteniamo noi il carrozzone UE dando molte più risorse di quelle che riceviamo, la considerazione che ci vogliono multare per un decimale di scostamento di debito pubblico dai valori attesi, cioè da dichiarazioni burocratiche insulse, è veramente una roba fuori da Mondo.

Solo la malafede e l’animo criminale può giustificare questo comportamento della Commissione Europea e di chi la sostiene, un circo di cialtroni non solo uscente ma fortemente sfiduciato in Italia da un voto sovranista inequivocabile. Questa volontà criminale contro l’Italia da parte dell’UE si coglie ancora di più nel profondo considerando come questa procedura sia la prima volta che viene attuata (è per debito pubblico e non per deficit) quando lo scostamento dai valori attesi è pure imputabile al Governo Gentiloni che aveva obbedito alla UE in maniera ossequiosamente servile. Robe da pazzi !

In questo quadro si inseriscono le dichiarazioni bellamente fraudolente di Draghi sui minibot, che essendo degli abbuoni fiscali cartolarizzati, come precisa il punto 8.4.1 delle direttive Eurostat, non sono in alcun modo debito pubblico ma un aspetto fiscale che incide sul gettito fiscale, materia su cui Draghi non può permettersi di entrare in alcun modo. Come detto da più parti, i Minibot possono costituire e costituirebbero una moneta senza corso legale, e ciò è ampiamente consentito e non può essere proibito da nessun Trattato, ancorché essendo scontabili ovunque a valori prossimi al facciale, risulterebbe chiaro lo schiaffo a mano aperta rifilato alla BCE se il Governo li attuasse. Ipso facto, anche se non ipso iure, sarebbero cartamoneta, e la moneta serve lo scambio e non viceversa. Questa logica non è stravolgibile, ed impone che ognuno è libero di farsi pagare per qualcosa come vuole e quanto vuole. Se gli italiani decideranno di farsi pagare in carta garantita da buoni fiscali, chi lo impedisse sarebbe, in rigorosa punta di ragionamento economico, un pianificatore dell’economia avverso al libero mercato; in rigorosa punta di diritto sarebbe un abusante di potere non legittimo; e in rigorosa punta di ragionamento politico, sarebbe l’espressione più trucida della tirannide UE che invoca la libertà di mercato per toglierla alla gente.

Il tiranno, come ha insegnato la tradizione della Democrazia sin dalla scuola ateniese, non si può uccidere: si deve uccidere.

Uccidiamolo !