Annullamento donazione immobile, una sentenza insolita

SENTENZA ANNULLAMENTO ATTI GIURIDICI PER DIPENDENZA PSICOLOGICA VERSO LE FIGURE FEMMINILI

di Antonella Sarti

La vicenda è relativa ad una causa di annullamento donazione in base all’art.428 cc., con una sentenza dal contenuto alquanto bizzarro che introduce nella giurisprudenza una incapacità temporanea alquanto discutibile nonché insolita. Da notare che il giudice che ha emesso questa sentenza ha avuto la nomina a presidente di sezione area civile di Savona con i voti del magistrato Palamara, coinvolto nello scandalo delle presunte nomine corrotte. (Fonte: Csm: tutti i nuovi vertici e le proposte di nomine nei distretti giudiziari – Zero Zero News ).

Comunque, indipendentemente dallo scandalo delle nomine invito a leggere gli atti giudiziari per rendersi conto delle decisioni, a mio avviso illogiche, che chi rappresenta un’istituzione fondamentale come la giustizia non dovrebbe legittimare. Riassumo brevemente per illustrare la vicenda. La sottoscritta Sarti Antonella riceve in donazione dal sig. Lo Giudice Benedetto in data 22 marzo 2015 un immobile. Il notaio, prima di procedere all’atto di donazione fa eseguire le visite psicologiche presso il Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna – Azienda Unità Sanitaria di Ferrara, dove i medici Dott. Maurizio Guglielmini, Dott.ssa Paolo Barbero e lo psichiatra Dott. Paolo Verri tra fine gennaio e inizio febbraio 2015 (allego documentazione) certificano la completa capacità di intendere e volere del donante. Ha così luogo la donazione e successivamente in data 15 giugno 2015 ha luogo presso il notaio Nicolini di Genova un contratto di permuta permuta dello stesso immobile donato il 22 marzo 2015. In data 11 febbraio 2016 il donante avvia causa di annullamento donazione e relativa permuta asserendo di essere in condizione di incapacità di intendere e volere (sia pure per causa transitoria) proprio e solamente nelle due date in quanto il sig. Lo Giudice “presenta patologie croniche afferenti la sfera psichica, cognitiva e comportamentale che pregiudicano gravemente la capacità di giudizio e la autonomia per le scelte e le valutazioni decisionali”, e in particolare “dipendenza psicologica verso le figure femminili che ha reso Lo Giudice Benedetto in stato di incapacità di intendere e volere da quando ha iniziato la frequentazione di Sarti Antonella”. A questo punto viene nominato dal Giudice Princiotta del Tribunale di Savona il in data 1 marzo 2017 il Prof Gabriele Rocca di Genova come CTU per ulteriori visite di approfondimento. A seguito di tali visite il Prof Rocca, non riscontrando patologie gravi tali da inficiare le capacità di intendere e volere. Il giudice, su pressione dell’attore, e senza una motivazione di evidente incapacità di analisi, non ritiene soddisfacente il referto del Prof. Rocca e a settembre 2018 affida l’incarico al Dott. Marco Lagazzi. Il Dott. Lagazzi ripete i colloqui e i test, e nonostante riconosca l’assenza di patologie mentali, costruisce una sua supposizione dell’ incapacità di intendere e volere transitoria a distanza di quasi 4 anni proprio e solo nelle due date di donazione e permuta. Allego per opportuna valutazione il referto del 28.11.2018 del medesimo. Pertanto non si capisce come sia possibile che i medici dell’ASL di Ravenna abbiano dichiarato la capacità di intendere e volere in concomitanza con l’atto di donazione e che successivamente a distanza di quasi 4 anni sia possibile emettere un giudizio di incapacità naturale proprio nei giorni in questione basandosi solamente su deduzioni e come scrive lo stesso Dott Lagazzi andando in contrasto con quanto affermato sia dai medici ASL di Ravenna che il Prof. Rocca. Inoltre, essendo la psicologia una scienza, com’è possibile che l’ultima diagnosi possa andare in contrasto con le precedenti, sapendo che la salute e lo stato delle persone cambia, come sono cambiate le motivazioni di base del donante che durante le prime visite aveva “l’animus donanti” e successivamente si è presentato con l’obiettivo di “riavere la mia roba” sia con il Prof Rocca che con il Dott. Lagazzi .

Ciò che più lascia perplessi è come il giudice possa dichiarare una persona incapace temporaneamente solo nei due giorni in cui compie gli atti giuridici, non era né drogato, ubriaco o alterato da alcun medicinale o patologia. Se come riportano gli psicologi di parte fosse in uno stato emotivo e mentale di un dodicenne, come mai non è stato sottoposto ad interdizione o amministrazione controllata, nessuno ha mai evidenziato questo aspetto, medico della mutua, sindaco, amministratori delle sue proprietà, colleghi e datori di lavoro. Possibile che il nostro stato di diritto sia talmente volubile da non guardare in faccia la realtà e addirittura chi applica le leggi di fatto non applica anche il buon senso?

Allego la completa documentazione giudiziaria e psichiatrica affinché possiate valutare dai documenti questo caso di cattiva giustizia, che introduce tra l’altro aspetti di discriminazione sessuale nel diritto, dato che, da come si evince sia dalla perizia psicologica che dalla sentenza, basta la presenza di una donna per alterare lo stato emotivo di una persona e di giustificarne l’annullamento degli atti giuridici, che in questo caso è una donazione, ma perché non estendere questo principio anche ai contratti, al matrimonio e anche azioni che giustificano violenza psicologica o fisica nei confronti dell’altro o dello stesso sesso?

Non è il caso inoltre che il Legislatore intervenga a sanare questa distorsione giuridica e l’uso strumentale della legge da parte dei giudici affinché ci si ponga l’obiettivo che la legge sia davvero uguale per tutti?

Resto a disposizione per ogni chiarimento con il mio legale avv. Francesco Caltagirone.