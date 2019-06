I bimbi morti in Grecia non sono bastati, Juncker vuole trascinare anche l’Italia all’inferno

Jean-Claude Juncker non ha fatto attendere il proprio commento dopo l’ok del Comitato economico e finanziario alla procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. Commento durissimo contro l’Italia e stigmatizzato da Franco Bechis: “L’Europa ci vuole punire, i tecnici hanno promesso anni di inferno ventilato, non tanto per il rifiuto dell’Italia a ridurre il proprio debito ma nell’ipotesi che Roma rifiuti di fare scrivere le prossime manovre economiche direttamente ai tecnici di Bruxelles. Non solo, hanno aggiunto che saremo sotto la loro lente per anni”, scrive il direttore de Il Tempo in un fondo sull’edizione di martedì 12 giugno.

Bechis ricorda poi la fine fatta della Grecia “grazie” all’Ue, la stessa fine che potrebbe benissimo fare anche il nostro Paese: “Giustamente Conte ha ricordato il più grande fallimento delle politiche imposte a un paese dalla tecnocrazia europea: quello della Grecia. Non solo i consigli seguiti in quel caso hanno messo in ginocchio l’intero paese per anni, snaturandone perfino l’identità e le radici. Ma è emersa con crudezza anche la falsa retorica sulla buona amministrazione propugnata da Juncker &c”.