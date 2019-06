Piacenza, bloccano nordafricano: poliziotti accerchiati e aggrediti

Condividi

Piacenza – Prima avrebbe aggredito una barista con una bottiglia rotta, poi ha opposto resistenza ai poliziotti che lo avevano individuato grazie alla descrizione dei testimoni e della stessa vittima ma non solo, l’uomo è stato difeso anche con violenza da almeno una trentina di persone (stranieri, ndr) che hanno insultato, minacciato e aggredito i poliziotti, uno è rimasto ferito.

Gravissimo episodio al Peep nella serata del 10 giugno. Non senza fatica gli agenti sono riusciti a caricarlo su una volante, attorno a loro una folla di inferociti. Uno si è messo addirittura davanti all’auto di servizio del Reparto Prevenzione Crimine per non farla passare, un altro ha sferrato alcuni calci alla stessa auto, e tutti insultavano gli agenti: «Bastardi, siete tutti bastardi» e poi minacce: «Ve la faremo pagare», il tutto tra applausi di scherno.







Che la situazione fosse tesa si era già capito poco prima. Un uomo, di origine nordafricana pare, avrebbe litigato con la barista cinese del bar Atlantic per poi ferirla ad una mano forse con una bottiglia di vetro, ne è nata una colluttazione tanto che il bar è stato messo sotto sopra, poi è scappato. I poliziotti delle volanti insieme a quelli dell’Rpc erano sul posto in pochi secondi insieme ad un’ambulanza della Croce Bianca, stavano per andare in pronto soccorso quando ad un tratto gli agenti avrebbero individuato l’aggressore (che la donna conosceva e che dovrebbe abitare proprio a pochi metri dal bar) in un giardinetto condominiale. Lo hanno raggiunto sotto i portici del palazzo di fronte, sempre in via Marinai d’Italia: lì gli agenti lo hanno fermato ma sono stati anche raggiunti da decine di persone che hanno cercato di non farlo ammanettare e hanno spintonato e insultato gli agenti.

L’uomo, in manette, ha continuato a scalciare e cercare di colpire i poliziotti. Una volta in auto ha preso a testate i vetri della volante mentre fuori molte persone insultavano le forze dell’ordine: «Bravi bastardi!» e cercavano di ostacolarli in tutti i modi. Ora si trova in questura e la sua posizione è al vaglio, la donna e il poliziotto ferito si trovano in pronto soccorso: hanno riportato alcune lesioni ma non sono gravi. “

“I migranti oggi sono l’elemento umano, l’avanguardia di questa globalizzazione e ci offrono uno stile di vita che presto sarà molto diffuso per tutti noi“. (Boldrini)