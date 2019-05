Bomba a Lione, arrestato 24enne algerino

Condividi

E’ un 24enne di nazionalità algerina, iscritto a ingegneria, il principale sospettato dell’esplosione di sabato scorso a Lione, in Francia, arrestato oggi insieme al fratello e alla madre. Secondo quanto riferito da Le Figaro, l’uomo era sconosciuto alle forze dell’ordine e all’intelligence ed è stato arrestato questa mattina mentre scendeva da un autobus a Lione. A breve sarà trasferito a Parigi.

Al momento non si conoscono ancora le motivazioni dell’attacco che ha causato il ferimento di 11 persone, e l’arrestato non starebbe collaborando, secondo quanto appreso dall’emittente Bfmtv. Anche il fratello 18enne e la madre dell’uomo sono stati arrestati, mentre la sorella è stata solo ascolatata dagli inquirenti. I media francesi hanno precisato che all’indagine hanno partecipato 90 investigatori della polizia e 30 agenti della polizia scientifica, che sono riusciti a identificare il responsabile dell’attacco di sabato scorso nella serata di ieri. Tuttavia hanno preferito attendere che uscisse di casa per procedere all’arresto, nel timore che potesse avere esplosivi nella sua abitazione.