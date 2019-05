Traffico di armi da guerra: arrestato kosovaro

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Sondrio hanno arrestato un 34enne del Kosovo, ricercato per associazione a delinquere transnazionale, favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, riciclaggio e traffico d’armi da guerra.

Come scrive il giornale locale laprovinciadilecco.it, l’uomo era sfuggito a una maxi operazione avvenuta il 2 luglio 2018 in diverse provincie italiane. Aveva trovato rifugio all’estero, verosimilmente nel suo Paese d’origine, ma da qualche giorno aveva fatto rientro in Italia, in Bassa Valtellina. Sulle sue tracce si sono subiti messi gli investigatori dell’Arma del capoluogo, stringendo man mano le maglie delle ricerche fino ad arrivare alla sua cattura.