80enne borseggiata al centro commerciale, arrestate bulgare

Borgo Panigale – Hanno affiancato una 80enne sulla scala mobile del centro commerciale e, urtandola con la scusa di passare, le hanno sfilato dalla borsa il portafogli. Il borseggio è avvenuto ieri pomeriggio al Centroborgo ma le due ladre sono state immortalate dalle telecamere di sorveglianza, bloccate dalle guardie e arrestate dai Carabinieri di Borgo Panigale.

Sono due bulgare di 20 e 27 anni. La più giovane è finita in manette mentre l’altra è stata subito rilasciata perché in stato di gravidanza. Il portafogli sottratto alla 80enne è stato recuperato e restituito all’anziana, che non si era accorta di nulla.

Ecco le immagini di Etv