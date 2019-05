Pedopornografia online, 9 arresti e 50 bambini salvati

L’Interpol ha arrestato nove persone in Thailandia, Australia e Stati Uniti e salvato 50 bambini da un giro di pedofilia e pedopornografia online.

Gli investigatori, scrive Afp, hanno annunciato che ci saranno ulteriori arresti, perché le indagini proseguono in 60 Paesi. Si tratta di un’operazione che va avanti da due anni su un sito del dark web che conta 63mila utenti in tutto il mondo.La polizia sta cercando di individuare i minori ritratti in altre 100 fotografie, condivise online, oltre ai 50 bambini salvati dopo gli arresti. (askanews)