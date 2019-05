Viterbo: commerciante ucciso a sprangate, fermato ecuadoriano

Condividi

C’è un fermato per l’omicidio di Norveo Fedeli, il commerciante ucciso venerdì nel suo negozio, nel centro storico di Viterbo. Si tratterebbe di un cittadino ecuadoriano di circa 25 anni. L’uomo è stato fermato in provincia di Viterbo dai carabinieri di Capidimonte.

L’uomo sarebbe stato incastrato dalle telecamere di sicurezza di un negozio vicino a quello di Fedeli. Stando a quanto riportato da “Il Messaggero”, il 25enne era atteso dal commerciante per ritirare dei vestiti, del valore di qualche centinaio di euro. Ne sarebbe però nata una discussione, sfociata nell’uccisione del 74enne.







Norberto Fedeli, il 74enne titolare della jeanseria in via San Luca, è stato ammazzato a colpi di spranga vicino alla cassa del suo storico negozio. Il commerciante, molto conosciuto in zona per esser stato il primo a portare i jeans a Viterbo, è stato trovato senza vita e in un lago di sangue dalla parrucchiera accanto che, alle 13:30, vedendo la saracinesca ancora semiaperta, è entrata per accertarsi che fosse tutto a posto.

Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione della moglie della vittima, nella sua abitazione a pochi metri. Corsa sul posto, visto il marito morto, ha accusato un malore ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 sul posto.