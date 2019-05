Algerini espulsi tornano in Italia su un barchino

CAGLIARI, 4 MAG – Due persone di nazionalità algerina sono state arrestate e un connazionale denunciato per essere rientrati in Italia nonostante fosse stato consegnato loro un decreto di espulsione. In manette a Cagliari sono finiti Alì Loumezia, di 35 anni, e Samir Balouch, di 24. Il primo, insieme ad altri 16 connazionali, si trovava a bordo del barchino soccorso giovedì al largo dell’isola di San Pietro – sulla costa sud occidentale della Sardegna – dal pattugliatore ‘Paolini’ della Guardia di finanza.

I migranti erano stati trasferiti al porto di Cagliari, dove la Polizia ha avviato gli accertamenti per verificarne l’identità. È così saltato fuori che l’algerino 35enne lo scorso anno era arrivato in Sardegna sempre a bordo di un barchino e gli era stato notificato un decreto di espulsione della durata di cinque anni, ma è tornato nuovamente in Italia ed è stato arrestato.