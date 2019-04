“L’acqua calda è poca”, afghano getta i mobili dalla finestra

Ventimiglia – C’è poca acqua calda in casa? E allora quale modo “migliore” per farlo pesare notare al proprietario, se non lanciando mobilia dalla finestra. E’ quanto accaduto, stamattina, in corso Limone Piemonte, a Ventimiglia, in provincia di Imperia. Protagonista è un immigrato afghano con regolare permesso di soggiorno, che ha seminato il panico.

Allertati dai passanti, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia ai quali lo straniero ha detto di pagare 350 euro al mese di affitto, senza tuttavia poter godere appieno dei servizi essenziali. Particolare riferimento all’acqua calda, ma anche alla luce. Una situazione che a quanto pare si porta avanti da un po’ di tempo.