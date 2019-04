Milano, Sala contro la direttiva anti spaccio: “è inutile”

MILANO, 18 APR – “Devo confessare che guardo con poco interesse all’ennesimo decreto del ministero dell’Interno. Nel merito, mi sembra essere tra l’inutile e l’autolesionista”.

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato sulla sua pagina Facebook la diretta anti degrado urbano del ministero. “Perché oggi sindaci e prefetti, come avviene per esempio a Milano, collaborano già benissimo senza bisogno di indicazioni dall’alto”, ha aggiunto.

“Quello che mi incuriosisce è capire se l’arroganza salviniana avrà o meno un limite”, aggiunge Sala. “‘Distratto’, come definisce un sindaco che non fa quello che vuole lui, è un aggettivo fuori luogo – ha concluso commentando alcune parole del ministro -. Gli consiglierei di chiedere scusa a tutti i primi cittadini che ogni giorno ci mettono la faccia per il bene della comunità”. ansa