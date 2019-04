Lettera aperta al Consiglio direttivo della Banca Centrale di San Marino

Spettabile Consiglio Direttivo della Banca Centrale di San Marino,

visto quanto da voi dichiarato in merito alle presunte responsabilità del Vs Presidente (tra l’altro avvocato dello Studio Legale italiano Bonelli Erede Pappalardo, per cui si immagina preparata giuridicamente) mi permetto di domandare da giornalista se cortesemente potete diradare un po’ di nebbie che avvolgono la giurisprudenza locale proprio quando si tratta del Vs Istituto (che comunque è a maggioranza di proprietà della Repubblica di San Marino da cui il 60% della responsabilità di quanto accadutovi sulle spalle della SdS Finanze, grazie alle gestioni che partono da Clarizia/ Giannini e arrivano a Tomassetti/ Moretti et altera).