Greta il 19 aprile a Roma contro i “cambiamenti climatici”

“Siamo felici di annunciare che il 19 aprile, Greta Thunberg (la ragazzina che lotta contro il fantomatico riscaldamento globale, ndr), che ha promosso e diffuso i Fridays For Future dalla sua Svezia, sarà presente a Roma per partecipare al consueto appuntamento settimanale in Piazza del Popolo”. Così in una nota i ragazzi e le ragazze del Fridays For Future di Roma.

“Faremo di tutto – spiegano – perché questa giornata si trasformi in un grande momento di sensibilizzazione sul tema dei Cambiamenti Climatici e speriamo che la politica capisca che è giunta l’ora di ascoltare gli scienziati che all’estero ed in Italia ci ricordano che non c’è tempo da perdere. Lunedì, dalle 16, durante la nostra assemblea alla Città dell’Altra economia, studieremo le modalità della mobilitazione del 19 aprile. Ricordiamo anche che l’appuntamento di venerdi’ 6 aprile a Piazza del popolo dalle ore 15.30 è confermato”. AGI