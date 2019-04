Draghi: Italia punti a crescita e lavoro

Condividi

I dati negativi sul Pil dell’Italia “non sono una sorpresa” visto che le previsioni sul Paese erano state ripetutamente riviste al ribasso. “E’ abbastanza chiaro che la priorità lì è ripristinare crescita economica e occupazione. E L’Italia sa come farlo”, ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo.

"E' molto importante che queste priorità vengano perseguite senza causare aumenti dei tassi di interesse", ha aggiunto, perché gli incrementi dei costi di finanziamento hanno effetti recessivi sulla crescita. "Dovrebbe essere questo l'obiettivo adesso", ha concluso Draghi.







