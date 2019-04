Milano: marocchino ‘autogestito’ aggredisce consigliera regionale “sei una putt…”

Condividi

Milano – Scrive Silvia Sardone su Facebook: “MINACCIATA DA UN OCCUPANTE AI DOMICILIARI DENTRO L’ALBERGO ABUSIVO PER CLANDESTINI. È QUESTO IL MODELLO DI INTEGRAZIONE PER LA SINISTRA?”

“La situazione della palazzina occupata di via De Stael – denuncia la Sardone – è a dir poco scandalosa e grottesca. Ho svolto un sopralluogo nell’edificio e ho scoperto l’esistenza di un vero e proprio albergo illegale per clandestini, in prevalenza marocchini e pakistani, con diversi bambini piccoli al seguito: ognuno ha la propria camera con tanto di numero e nome scritto in arabo. In tutto, come mi ha spiegato il “capo” di questo villaggio abusivo creato grazie all’appoggio del collettivo “Noi ci siamo”, vivono all’interno della struttura 130 persone e altre 12 sarebbero in arrivo, la maggior parte delle quali senza documenti.”