20 furti in abitazioni di lusso, presa banda di stranieri

TORINO, 8 APR – I carabinieri di Rivoli (Torino) hanno arrestato i componenti di una banda di ladri che prendevano di mira le abitazioni di lusso del torinese. I militari hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un albanese e di un romeno, mentre sono sulle tracce di altri tre componenti del gruppo criminale. L’accusa è di concorso in furto in abitazione.

La banda è ritenuta responsabile di 20 colpi messi a segno, tra ottobre e novembre 2018, a Giaveno, Avigliana, Rivoli, Venaria Reale, Beinasco, Mappano e San Mauro Torinese. I ladri, che utilizzavano la loro auto sia per i sopralluoghi sia per commettere i furti, cercavano le case più lussuose: l’ordine del capo banda era di “cercare le case dei ricchi”.