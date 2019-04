Bologna: 25enne minacciata con coltello e violentata da un marocchino

VIOLENZA SESSUALE – – Minacciata con un coltello e violentata da un clandestino marocchino 36enne in via Zanardi, periferia di Bologna, vittima una russa 25enne. L’arrivo dei poliziotti evita il peggio.

di Etv

Ppoco dopo si scopre che l’autore della violenza era anche la firma di una rapina perpetrata nello stesso pomeriggio di ieri intorno alle 14, sempre in via Zanardi, ai danni di un negozio di alimentari al quale sono stati portati via l’incasso (30 euro in tutto) sotto minaccia di un cavatappi e di un coltello, lo stesso usato contro la ragazza.

Il marocchino è stato arrestato per violenza sessuale pluriaggravata dal possesso del coltello e dall’uso dello psicofarmaco ed è stato denunciato per la rapina. Si trova alla Dozza in attesa di convalida.