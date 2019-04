“Case acquistate coi fondi per bambini africani”: rischio processo per il cognato di Renzi

La procura di Firenze ha chiuso le indagini sui fratelli Alessandro, Luca e Andrea Conticini (quest’ultimo cognato dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi) e che riguarda il presunto utilizzo a fini privati di 6,6 milioni di dollari di fondi donati per i bambini in Africa da enti benefici come l’Unicef e la Fondazione Pulitzer.

Come riporta firenze.repubblica.it, i pm Giuseppina Mione e Luca Turco contestano ai tre, a vario titolo, i reati di appropriazione indebita e riciclaggio. Secondo la procura dei 10 milioni di dollari ricevuti da Play Therapy Africa, la società creata da Alessandro Conticini, ex funzionario Unicef ad Addis Abeba, dalle varie organizzazioni e che erano destinati all’assistenza dei bambini africani, una parte è stata legittimamente usata come compensi per il lavoro svolto. Mentre oltre 6,6 milioni, per la procura, sarebbero invece transitati sui conti privati e sarebbero stati utilizzati per investimenti immobiliari.