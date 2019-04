Da’ fuoco alla moglie e la sfigura, espulso cinese

Condividi

Ha tentato di dar fuoco alla moglie, sfigurandola irreparabilmente. I poliziotti della Squadra Espulsioni dell’Ufficio Immigrazione hanno accompagnato a Pechino un cittadino della Repubblica Popolare Cinese, in esecuzione al provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto. L’uomo, 53enne, era infatti irregolare sul territorio nazionale dal 2014, quando il questore di Venezia gli aveva revocato il permesso di soggiorno di cui era in precedenza titolare, a seguito di condanna per tentato omicidio ai danni della moglie, con le aggravanti dei futili motivi e di aver agito con crudeltà.

L’imprenditore calzaturiero residente a Vigonovo, infatti, durante un’accesa discussione con la consorte, le aveva cosparso il volto di mastice industriale da scarpe, reperito nella loro abitazione che fungeva anche da laboratorio, per poi darle fuoco. Pur non riuscendo nel suo intento omicida, il cinese aveva lasciato gravemente sfigurata la moglie di 35 anni e si era dato alla fuga. Per giorni si era protratta una serrata ricerca dell’uomo, rintracciato e arrestato poi in Toscana.