Camusso: Congresso famiglie è un modello autoritario

Condividi

Il Congresso mondiale delle famiglie in corso a Verona è “la costruzione di un modello autoritario e in cui si immagina che non esiste la libera scelta delle persone, che bisogna tornare all’idea che usiamo il corpo solo per riprodurre, che non siamo persone e non abbiamo libertà di scelta su noi stesse. Se non chiamiamo arretramento questo non so cosa lo sia”.

Lo ha detto l’ex segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, a margine del corteo contro il Congresso stesso. “Questa manifestazione significa che sulla libertà non si arretra, bisogna continuare su questo percorso e non permettere di tornare indietro” ha proseguito la sindacalista.

Condividi l'articolo