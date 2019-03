Truffa alle assicurazioni, arrestato ex questore di Firenze

Roma, 26 marzo 2019 – Danneggiavano le proprie palestre e poi denunciavano di avere subito un atto vandalico con l’obiettivo di incassare il risarcimento delle assicurazioni al fine di rinnovare i locali. Per questo tre ex poliziotti (tutti in pensione), tra cui anche l’ex questore di Firenze Raffaele Micillo, sono stati arrestati a Roma con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, frode assicurativa e simulazione di reato. A scoprire l’attività illecita gli agenti del commissariato Aurelio.

Su disposizione del gip Flavia Costantini, sono finiti agli arresti domiciliari, oltre a Micillo, in pensione dall’aprile del 2016, anche gli ex poliziotti Federico Ricciuto e Vincenzo Barbato.