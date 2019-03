Marine Le Pen a Renzi: “Non dia lezioni, lei non è stato eletto dal popolo”

Io sto dalla parte della Le Pen! Uno scontro senza precedenti è andato in onda il 14 marzo, sugli schermi della televisione pubblica francese. Ospiti del famoso talk show L’Emission politique c’erano, tra gli altri, la leader del Rassembement National Marine le Pen e collegato in video da Londra, l’ex premier italiano Matteo Renzi. I due politici, rappresentanti di due visioni del mondo completamente diverse, si sono scambiati reciproche accuse, visto che la Le Pen tifa notoriamente e saggiamente per Matteo Salvini.

I mass media italiani hanno commentato l’aspro dibattito titolando quasi all’unanimità in modo favorevole stranamente per Renzi. Ma la Le Pen non ha fatto mancare alcune battute al vetriolo indirizzate contro l’ex rottamatore, come quella in cui lo paragona, in senso negativo ovviamente, al presidente transalpino Emmanuel Macron.