Marocchino tenta di investire la figlia, “la religione non c’entra”

Condividi

Dissapori familiari che adavano avanti da tempo, in un contesto di rapporti tra padre e figlia ampiamente deteriorati, dove un genitore particolarmente dominante, se non “padrone”, voleva determinare le decisioni della ragazza che, invece, indendeva emanciparsi e fare le sue scelte liberamente. E’ in questo quadro, precisano i carabinieri, che va letto l’arresto, ieri a Livorno Ferraris (Vercelli), di E.H., 53 anni, marocchino, per aver cercato di investire la figlia di vent’anni: è accusato di tentato omicidio e maltrattamenti.

La famiglia, musulmana (“molto ortodossa” ma “integrata”), vive da circa 15 anni in Italia: il padre (che veste all’occidentale) lavora occasionalmente nel mondo edile e lavorano anche la moglie (che porta lo hijab, il velo sul capo che lascia scoperto il viso) e il figlio.