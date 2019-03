La Brexit è un incubo? Sì, ma per la Germania!

Condividi

di Matteo Corallo – – Per l’economia tedesca una Brexit dura con relativi dazi e tariffe doganali rappresenta un vero incubo geopolitico. Innanzitutto le esportazioni totali della Germania verso il Regno Unito ammontano a 85 miliardi di Euro l’anno. Dopo gli Stati Uniti, la Francia e la Cina, il Regno Unito rappresenta il quarto partner commerciale in tema di export per l’economia tedesca. Ad affermarlo è lo Statistisches Bundesamt, l’ufficio statale tedesco preposto alla raccolta di dati statistici, in un suo report uscito l’anno scorso. Anche in fatto di beni importati, la Gran Bretagna si rivela imprescindibile per il tessuto economico tedesco; sempre secondo l’ufficio federale statistico, con quasi 61 miliardi di fatturato annuo la Gran Bretagna si conferma il quarto paese al mondo per esportazioni verso la Germania. Al primo posto si colloca la Cina, seguita dall’Olanda e dalla Francia.

Da questi oggettivi dati macroeconomici ne consegue che il Regno Unito è un importatore netto rispetto alla Germania (e in generale nei confronti degli altri paesi UE), nel senso che importa più beni rispetto a quanti ne esporta. Qualora dovesse verificarsi la temuta hard Brexit, ossia un’uscita britannica senza accordo condiviso tra il governo di Sua Maestà e la UE e con relativi dazi incrociati, entrambe le economie verrebbero danneggiate. Tuttavia a farne maggiormente le spese sarebbe quel paese europeo maggiormente esposto con le esportazioni verso l’UK, manco a dirlo la Germania. Non bisogna poi dimenticare come la Gran Bretagna, al contrario della Germania che detiene un possente apparato industriale risalente al secolo scorso, è un paese prevalentemente finanziario, nel quale i soli servizi gravitanti intorno alla City di Londra rappresentano una grossa fetta del Pil della nazione insulare. Lo smantellamento, non senza dure proteste dei sindacati, delle proprie fabbriche venne inaugurato e portato a termine dalle riforme neoliberistiche della Signora Thatcher per tutti gli anni ’80.