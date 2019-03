Porto Recanati: incidente stradale, 2 morti. Arrestato pregiudicato marocchino

Due persone, marito e moglie, sono morte e altre 5 sono rimaste ferite, fra cui due bambini, in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la SS16 nel territorio di Porto Recanati.

Arrestato per omicidio stradale Marouane Farah, un marocchino di 34 anni con precedenti per droga. Era alla guida di una Audi, che ha invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi con la Peugeot della famigliola. In auto con lui c’erano due connazionali, rimasti feriti.