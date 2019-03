Napoli, De Magistris: “Sosteniamo le manifestazioni contro il razzismo”

Condividi

Napoli, il Comune non paga: centinaia di lavoratori senza stipendio

Secondo i dati del comune, i debiti di Napoli al 31 dicembre 2017 sono pari a più di 2 miliardi e 600 milioni di euro. Come spiega al Post l’assessore Panini, questa cifra è la somma di diversi fattori: «Oltre ai criteri di prudenza che compaiono come due nuove voci nel bilancio, c’è il debito finanziario vero e proprio (mutui, obbligazioni) pari a circa 1 miliardo e 300 milioni di euro, c’è l’anticipazione di liquidità ricevuta dal governo pari a 1 miliardo e 54 milioni di euro e c’è il fondo di rotazione per oltre 181 milioni di euro».

A che cosa pensa il sindaco?

De Magistris ha dichiarato ieri il suo sostegno alla manifestaziona di Milano contro il razzismo: “Noi sosteniamo questo tipo di manifestazioni contro il razzismo, contro le discriminazioni e sarebbe molto bello se domani ci dovessero essere migliaia di persone per le strade di Milano.

Questa è l’immagine che vogliamo e su questa strada ci si lavora insieme per costruire un’Italia più coesa che valorizza tutte le autonomie.”