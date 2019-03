Migranti, Ong protestano ‘contro il razzismo’ a Milano

MILANO, 2 MAR – “Stanno facendo uno sforzo per far sparire testimoni scomodi nel centro del Mediterraneo”: Riccardo Gatti, comandante di Open Arms, è partito da questo per spiegare la partecipazione della Ong catalana alla manifestazione antirazzista di Milano ‘People-prima le persone’ e per ribadire che quello che fanno è salvare vite, non aiutare gli scafisti. (vedi link in fondo all’articolo, ndr)

“Salvare qualcuno in mezzo al mare significa salvare noi stessi” ha spiegato Alessandra Sciurba che è al corteo con il carro creato da Mediterranea a forma della sua nave, la Mar Jonio, che a brevissimo tornerà in mare. “Partecipiamo alla manifestazione – ha aggiunto la portavoce di Sea Watch Giorgia Linardi – perché sono messi in discussione i diritti di tutti: i diritti di libertà, il diritto internazionale”. Sea Watch è presente con lo striscione ‘Zero sbarchi, sei morti al giorno. Nel Mediterraneo annega l’Europa”. Non è possibile – ha concluso Gatti – che dobbiamo scusarci del reato di solidarietà”. (ANSA)