Freccero pensa al ritorno di Santoro su Raidue?

Carlo Freccero potrebbe chiamare Michele Santoro per risollevare le sorti di Popolo Sovrano. Il programma che ha preso il posto di Nemo, condotto sempre da Alessandro Sortino, è iniziato malissimo ed è a un passo dalla chiusura.

Secondo Freccero solo Santoro può salvarlo ma il nome dell’ex conduttore di Anno Zero non trova, secondo Libero, il gradimento dei parlamentari leghisti che hanno presentato un’interrogazione a tal proposito. Da Raidue fanno sapere che Freccero ha effettivamente incontrato Santoro di recente ma non si è chiuso alcun accordo per un suo ritorno nella tivù di Stato. E tantomeno si è parlato del talk Popolo Sovrano. Ma queste rassicurazioni non bastano a Paolo Tiramani, capogruppo della Lega nella bicamerale che chiede alla Rai “non solo se queste notizie sono semplici indiscrezioni ma anche a quanto ammonterebbe l’eventuale compenso riconosciuto al giornalista per la nuova versione di Popolo sovrano che, a detta di Freccero potrebbe superare le disastrose cifre Auditel, o per la conduzione di un nuovo programma sostitutivo” .