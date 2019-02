Studio tedesco: ”i populisti sono una minaccia per il clima”

Lo studio: la Lega e la destra populista europea sono una minaccia per il Clima – Il populismo di destra è una minaccia per gli obiettivi climatici dell’Unione europea e la crescita di movimenti come la Lega in Italia o l’Afd in Germania, rischia di impedirne il raggiungimento. È lo scenario che emerge da una analisi dei programmi di ventuno forze politiche europee di destra e populiste sulle politiche del clima, realizzato dal think tank tedesco Adelphi e presentato a Bruxelles all’Europarlamento in un evento organizzato dall’eurodeputato socialdemocratico Jo Leinen.

Con le proiezioni Eurobarometro che danno questi partiti a oltre 150 seggi nel prossimo Parlamento europeo (22%) “aumentano le loro capacità di silurare la politica climatica ed energetica” dell’Ue, visto che già oggi “due eurodeputati su tre di questi schieramenti votano regolarmente contro le misure di politica climatica ed energetica”. “Proprio come Trump – dichiara Leinen – i populisti di destra europei respingono le iniziative di protezione del clima come ‘antisociali’, anche se le parti più povere della popolazione sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici”.

