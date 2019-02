Coop rosse, ex presidente Cpl Concordia condannato a 4 anni e 2 mesi

MODENA, 28 FEB – Quattro anni e due mesi all’ex presidente Roberto Casari, un anno e quattro mesi a Massimo Ferrandino, un anno e due mesi all’ex dirigente Nicola Verrini, due anni al’ex consulente Francesco Simone, un anno e due mesi a Maurizio Rinaldi, altro ex dirigente.

È questa, dopo 39 udienze, la sentenza di primo grado pronunciata questo pomeriggio in tribunale a Modena per il processo sulla corruzione nell’ambito della metanizzazione dell’isola di Ischia, nel Napoletano che ha visto coinvolti gli ex vertici del colosso cooperativo modenese Cpl Concordia. Le indagini, coordinate dai pm Marco Niccolini e Pasquale Mazzei, avevano ipotizzato un’associazione a delinquere, ipotesi caduta, e anche altri reati di natura fiscale. ansa