Torino: una app consiglia le vie piu’ sicure per le donne

Condividi

Sono già quasi cinquecento le segnalazioni sui luoghi più sicuri di Torino secondo le donne mappati su Freeda, l’app che aiuta le donne a sentirsi sempre sicure suggerendo percorsi e itinerari tra le vie delle città.

Smart city ma anche safe city, dunque, per abbattere anche le barriere che limitano la libertà personale, incidendo sulla qualità di vita e sulla percezione di benessere personale e dell’intera comunità. Partendo dalla considerazione che spesso le donne preferiscono non uscire da sole la sera, oppure se lo fanno attivano strategie come lo stare al telefono con un familiare fin quando non sono dentro il portone di casa, soprattutto se si trovano in città che non conoscono o in zone che non sempre frequentano, è nata Freeda. Un prodotto che raccoglie le opinioni delle donne che vivono le città, come un movimento dal basso di costruzione della smart city. In crowdsourcing e con attività di co-progettazione con gruppi di donne, Freeda realizza una nuova mobilità e un turismo sostenibile tutto al femminile. L’app porta su mappa le recensioni delle strade basate sulla sicurezza percepita dalle cittadine. Gli indicatori riguardano la sicurezza e le strategie con cui abitualmente le donne si muovono in città.