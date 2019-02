Copyright, Commissione giuridica Europarlamento approva direttiva

Condividi

La commissione Affari giuridici dell’Europarlamento ha approvato con 16 voti favorevoli, 9 voti contrari e nessuna astensione, oggi a Bruxelles, la direttiva Ue sulla presunta “tutela del diritto d’autore per le piattaforme di Internet”, secondo il testo di compromesso concordato recentemente con la presidenza del Consiglio Ue e la Commissione europea.

Secondo quanto raccontano, la riforma mira a remunerare in modo equo i creatori di contenuti, migliorando le possibilità dei detentori dei diritti (in particolare musicisti, esecutori e autori di sceneggiature, nonché editori di notizie) di negoziare accordi più efficaci per il pagamento delle delle loro opere presenti o “aggregate” sulle piattaforme internet. Frammenti di articoli e di notizie potranno quindi continuare a essere condivisi, così come “Gif” e “meme”. Ma per avere i testi integrali degli articoli, ad esempio, bisognerà andare sul sito dei media che li ha prodotti.

Il testo precisa che le nuove regole non si applicheranno al caricamento di opere per enciclopedie online a carattere non commerciale, come Wikipedia, o a piattaforme di software “open source”, come GitHub. Inoltre, le piattaforme di piccole imprese e aziende start-up saranno soggette a obblighi più leggeri di quelli delle società più grandi e consolidate. L’approvazione finale del Parlamento europeo, con il voto della plenaria, si svolgerà probabilmente durante la seconda sessione di marzo a Strasburgo, dal 25 al 28. ASKANEWS

