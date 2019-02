YouTube mette al bando i video ‘no vax’

YouTube mette al bando i video no vax. La piattaforma di Google per la condivisione dei file ha annunciato, in un comunicato a BuzzFeedNews, che tali contenuti non sono in linea con le policy societarie che vietano di trarre profitto da video con materiale “pericoloso e dannoso”. YouTube sottolinea come “i video promozionali contrari alle vaccinazioni rappresentano una violazione di queste politiche”.

L’annuncio arriva dopo che alcune società hanno ritirato la pubblicità su YouTube perché compariva con video contro la vaccinazione dei bambini. Tra queste aziende Vitacost, che produce vitamine, e che ha rinunciato fare pubblicità su YouTube da martedì quando i suoi spot sono stati associati a video no vax. Nei giorni scorsi anche il social network Pinterest aveva imboccato la stessa strada. AGI