Terrorismo islamico, Nigeria: attacco di Boko Haram a Maiduguri

MAIDUGURI (NIGERIA), 23 FEB – Le autorità nigeriane hanno ammesso che stamattina c’è stato un attacco terroristico degli estremisti islamici Boko Haram contro Maiduguri, la capitale dello Stato nord-orientale del Borno, che avrebbe causato la morte di un soldato e il ferimento di altri quattro.

L’ammissione dell’attacco è stata fatta dalla polizia del Borno dichiarando che i Boko Haram hanno “cercato di infiltrarsi” a Maiduguri con colpi di artiglieria probabilmente per bloccare le operazioni di voto e “alcuni razzi hanno raggiunto postazioni sensibili”. I terroristi poi si sono ritirati, ha riferito la polizia sostenendo che per l’attacco con razzi non ci sono state vittime. Il morto e i quattro feriti sono stati segnalati però da fonti della sicurezza. Alle 14, ora della chiusura dei seggi, c’erano ancora molti elettori in fila per votare ritardando l’inizio dello scrutinio in alcune parti del paese. (ANSA)