Calcio, accuse di sessismo: la Rai sospende Collovati

Condividi

La Rai ha sospeso Fulvio Collovati da tutte le attività in tv e in radio fino a sabato 9 marzo dopo le frasi pronunciate domenica a Quelli che il calcio. “Quando sento una donna, anche le mogli dei calciatori, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. Non ce la faccio! Se tu parli della partita, di come è andata e cose così, bene. Ma non puoi parlare di tattica perché la donna non capisce come un uomo, non c’è niente da fare“.

Collovati lunedì si era scusato via Twitter: “Mi scuso se le frasi pronunciate in chiusura di trasmissione a Quelli che il Calcio pure in un clima goliardico, abbiano urtato la sensibilità delle donne. Me ne dispiaccio ma non era mia intenzione offendere nessuno, chi mi conosce sa quanto io rispetti l’universo femminile”.