Imola: incontro pubblico sulla sovranità

Silvia Poggi – per comitato Cittadinanza Attiva Imola

Sovranismo? No, sovranità!

Una sovranità popolare e democratica, antidoto sia ai nazionalismi sia alle ingiustizie sociali: infatti anche le regole europee, come la globalizzazione in generale, sono basate sulla finanza e sul neoliberismo economico, imponendo ai popoli la competizione anzichè la solidarietà, lo sfruttamento dei più deboli anzichè un progresso condiviso.

Alessandro Somma, giornalista e professore di Diritto comparato all’Università di Ferrara, illustrerà come deve essere inteso il richiamo, ultimamente frequente ma non sempre posto appropriatamente, alla valorizzazione della sovranità nazionale. L’incontro naturalmente si concluderà con un ampio spazio per le domande del pubblico.

L’organizzazione è a cura di Cittadinanza Attiva Imola, da tempo impegnata a proporre spazi di approfondimento e dibattito sui temi relativi ai diritti sociali. Giovedì 21 febbraio alle 20.30, presso la sala congressi San Rocco a Imola, via Valeriani 19. Ingresso libero.