Guy Verhofstadt: “Uniti contro i populisti che vogliono distruggere l’Europa! Cerchiamo di essere orgogliosi di dire “io sono europeo”!

Let's unite against the populists who want to destroy Europe! Let's be proud to say "I am European"! 🇪🇺 pic.twitter.com/j1D7CwQKLE

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 17, 2019