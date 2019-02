Roma, baby gang di nomadi deruba turisti

Condividi

Un branco di sei nomadi, di età compresa tra i 15 e 21 anni, tutte domiciliate al campo di Castel Romano e già note alle forze dell’ordine, sono state bloccate dai Carabinieri che le hanno viste circondare un turista cinese, intento a fotografare i Fori Imperiali, e derubarlo del portafogli che custodiva nello zainetto che portava in spalla.

Stessa scena, poco dopo, a Fontana di Trevi, dove una nomade di 20 anni, domiciliata nell’insediamento di via Candoni, con l’aiuto di una piccola complice, non imputabile, ha derubato una turista venezuelana seduta nei pressi della fontana. La piccola ha distratto la vittima con una richiesta mentre la 20enne le ha sfilato dalla borsa il portafogli. I Carabinieri sono immediatamente intervenuti, bloccandole. In tutti e due i casi, i militari hanno recuperato la refurtiva, subito riconsegnata alle vittime.