Ppe: non vogliamo dialogare con Salvini, non è europeista

STRASBURGO, 12 FEB – “Sono sicuro che non ci sarà” alcun dialogo o alleanza dopo le elezioni europee tra il Ppe e Salvini “perché noi come Popolari siamo un partito di centrodestra e non siamo vicini alle sue posizioni, Salvini ci sta mostrando che non è filo-europeo, mentre noi lo siamo e dopo le europee preferiremo quei partiti che credono nell’Europa al nostro stesso modo”.

Così l’eurodeputato Esteban Gonzalez Pons, vicepresidente dei Popolari (Ppe) al Parlamento europeo. (ANSA)

