Diciotti, Salvini: “Andrò in Senato a testa alta”

Siena, 05 febbraio 2019 Diciotti, Salvini: “Andrò in Senato a testa alta” “Andrò in Senato a testa alta”. Così Matteo Salvini, ministro dell’Interno, da Monteroni d’Arbia in provincia di Siena dove ha restituito ai cittadini un’azienda agricola confiscata alla mafia. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev