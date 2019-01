Migranti, Rocca di Papa: scoperti 11 falsi minorenni nel centro accoglienza

Hanno dichiarato di essere minorenni quando invece avevano superato la maggiore età. Per una ventina di immigrati stranieri richiedenti asilo politico nel centro di accoglienza Mondo Migliore in via dei Laghi a Rocca di Papa, la cui età non ha convinto il tenente colonnello Sergio Ierace, comandante della polizia locale, sono scattati dei controlli. Dopo un mese e mezzo di indagini, dirette personalmente dal comandante, con riscontri anche attraverso esami medici e radiografici effettuati in ospedale, è stato accertato che undici di loro non sono minorenni ma hanno superato i 18 anni.

I giovani, provenienti per lo più dal Gambia e dal Bangladesh, sono stati denunciati per i reati di falsa attestazione di generalità e false dichiarazioni a pubblico ufficiale . Sbarcati da un barcone in Sicilia il 30 luglio scorso ed identificati subito dopo dalla Questura di Ragusa, i giovani avevano dichiarato una data di nascita non vera, una volta giunti ai Castelli Romani. Una volta trasferiti nel Centro di Accoglienza della cittadina castellana però la data di nascita dichiarata al personale della cooperativa San Filippo Neri, incaricata dalla Prefettura di Roma della gestione del centro, e alla polizia locale, non corrispondeva al vero, secondo il fiuto investigativo del comandante Ierace.