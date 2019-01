Bechis: perché il Pd a deciso di suicidarsi?

Da decine di anni non si vedeva in politica una vocazione al suicidio come quella che sembra avere preso il Pd da tempo. Non ne imbroccano più una e più ne fanno, più ne sbagliano. Qualche volta sembrano Fantozzi, come è capitato con l’arremnbaggio a Sea Watch 3 nella rada di Siracusa, dove i membri del primo partito di opposizione avranno passato ore e ore a discutere su quale corrente dovesse salire sul barchino pro migranti, e alla fine si sono fatti fregare da Leu, dai radicali e perfino da Stefania Prestiacomo arrivando buoni ultimi.

L’ultima genialata arriva da Sandro Gozi, subito appoggiato da Matteo Renzi. Secondo loro l’Italia per risolvere il problema dei migranti dovrebbe lanciare sos a due grandi amici: Emanuel Macron (Francia) e Joseph Muscat (Malta) che con la loro umanità avrebbero solidarizzato con noi. Amici quelli? Umani? Ma non sono gli stessi che di notte scaricavano alla chetichella i loro migranti sul confine italiano (Macron), e che quando Sea Watch in mezzo alla tempesta chiedeva di attraccare a Malta, hanno schierato i cannoni pronti a sparare (Muscat)? Insomma, una ne fanno e si danneggiano cento volte. E’ un problema, perché un po’ di Pd servirebbe pure in una democrazia dell’alternanza…