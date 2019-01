Ucraina: fatta scendere dal bus, 21enne muore di freddo

Stava andando a trovare la madre malata in un ospedale di Olevsk, nel nord dell’Ucraina. Non avendo trovato il biglietto, Iryna Dvoretska aveva deciso di salire lo stesso sull’autobus. Fatta scendere dal conducente in una zona remota, la 21enne è morta di freddo si legge sul ‘Mirror’.

Iryna era una studentessa di medicina, al quarto anno del Novograd-Volynsky Medical College. A ritrovare il suo corpo congelato è stato il padre, guardia forestale, a due giorni dalla sua scomparsa. Secondo quanto ricostruito la giovane era uscita di casa alle 4 del mattino. Poco dopo è stata fatta scendere dal pullman. A quell’ora la temperatura era a circa -20 gradi. Irina ha iniziato a camminare lungo una strada di campagna per prendere poi una scorciatoia attraverso il bosco. Probabilmente è inciampata e caduta. Secondo il medico legale, la morte della 21enne è stata causata dall’ipotermia degli organi interni.