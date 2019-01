Terrorismo islamico, El Abboubi condannato a sei anni

BRESCIA, 23 GEN – La Corte d’Assise di Brescia ha condannato a sei anni Anas El Abboubi, foreign fighter di 26 anni, marocchino di origini ma cresciuto a Vobarno (Brescia). Era stato arrestato nell’estate 2013 per apologia del terrorismo, poi scarcerato per mancanza di gravi indizi di colpevolezza e infine partito per la Siria dove ha fatto perdere le tracce.

Per la famiglia è morto, ma per il pm che aveva chiesto la condanna a 7 anni non ci sono le prove del decesso e per questo ha chiesto e ottenuto la celebrazione del processo. El Abboubi è ricercato a livello internazionale. (ANSA)