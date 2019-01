Tenta di violentare una 54enne a Napoli, Salvini: “torni in Nigeria”

Condividi

ROMA, 22 GEN – “Stiamo semplicemente chiedendo il rispetto delle regole. A Napoli un nigeriano che aveva ricevuto protezione umanitaria ha provato a stuprare una donna; non scappava dalla guerra, la guerra ce l’ha portata a Napoli. Solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine questa donna si è salvata”.

Napoli, tenta di violentare una 54enne: nigeriano rischia il linciaggio

Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook parlando del tentativo di stupro a Napoli. “Questo schifoso – ha aggiunto – era qui a spese degli italiani e ha provato a stuprare un’ italiana. Lavorerò perchè sia messo su un aereo solo andata in direzione Nigeria. Non ritengo utile riempirci di altri delinquenti che arrivano da altre parti del mondo“.(ANSA).